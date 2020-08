Save Me Too: Nelly Rowe continua a cercare sua figlia nella serie di Sky Atlantic (Di lunedì 10 agosto 2020) Save Me Too La scomparsa della figlia Jody (Indeyarna Donaldson-Holness) continuerà a stravolgere l’esistenza di Nelly Rowe (Lennie James) nella seconda stagione di Save Me Too, in onda da stasera alle 21.15 su Sky Atlantic. Dai creatori di Bodyguard e Line of Duty, la serie sarà strutturata in 6 episodi e potrà contare sulla presenza di Lesley Manville, candidata al Premio Oscar per il film Il Filo Nascosto. Diretta da Nick Murphy, la narrazione si concentrerà ancora una volta sui dilemmi del protagonista, incapace di andare avanti con la propria vita senza la conclusione del caso. Save Me Too: trama e anticipazioni A 17 mesi dalla scomparsa della figlia Jody, che conosceva a malapena, ... Leggi su davidemaggio

digitalsat_it : #SaveMeToo, su #SkyAtlantic (e @NOWTV_It ) la seconda stagione - SkyTG24 : Save Me Too, le anticipazioni dei primi due episodi della serie tv - Ameli_Alleby : SAVE ME TOO: la prima clip della seconda stagione @SkyItalia @NOWTV_It - - Dtti_digitale : Al via la nuova stagione di Save me too: il thriller #Sky Original scritto, diretto e… - GamingToday4 : Save Me Too. La seconda stagione su SKY dal 10 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Save Too Save Me Too, dove eravamo rimasti: cos'è successo a Jody? Sky Tg24 “Save Me Too”: su Sky al via la seconda stagione

Sono trascorsi 17 mesi da quando la vita di Nelly Rowe è stata stravolta dopo essere stato accusato del rapimento della figlia che conosceva appena. Jody è ancora dispersa, ma Nelly non riesce a darsi ...

Save Me Too 3 stagione si fa su Sky? Uscita, cast e streaming serie TV

Save Me Too 3 stagione si fa su Sky? La serie TV è rinnovata o cancellata? Dagli autori di Bodyguard e Line of Duty, sbarca su Sky il 10 agosto 2020 il secondo capitolo dell’acclamato thriller con pro ...

Sono trascorsi 17 mesi da quando la vita di Nelly Rowe è stata stravolta dopo essere stato accusato del rapimento della figlia che conosceva appena. Jody è ancora dispersa, ma Nelly non riesce a darsi ...Save Me Too 3 stagione si fa su Sky? La serie TV è rinnovata o cancellata? Dagli autori di Bodyguard e Line of Duty, sbarca su Sky il 10 agosto 2020 il secondo capitolo dell’acclamato thriller con pro ...