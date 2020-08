Real Madrid, retroscena Bale: resterà fino a fine contratto come ‘vendetta’ per mancato passaggio in Cina (Di lunedì 10 agosto 2020) Da qualche tempo a questa parte a Gareth Bale, forse, piaccioni più i soldi e il golf. Il calciatore del Real Madrid ha deciso di non fare sconti al club blancos e di mettere il bastone tra le ruote fino al termine del suo contratto. Due anni ancora e ben 60 milioni di sterline potenzialmente incassabili dal gallese.Una fonte viCina al giocatore, come rivela il Sun, avrebbe svelato il motivo per il quale l'esterno d'attacco starebbe "facendo i capricci".Bale: vendetta per mancato passaggio in Cinacaption id="attachment 548797" align="alignnone" width="748" Bale (getty images)/captionUn milione di sterline alla settimana da parte del Jiangsu Suning. Era questa l'offerta che Gareth ... Leggi su itasportpress

OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia con… - Sport_Mediaset : Irrompe il #RealMadrid: super-offerta alla #Juve per #Dybala. I campioni di Spagna tornano alla carica per il numer… - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - Ale_De_Vecchi : @vzcerra Più che altro non ce lo vedo ad allenare la Juventus un tecnico che ha appena finito il corso e non ha mai… - ItaSportPress : Real Madrid, retroscena Bale: resterà fino a fine contratto come 'vendetta' per mancato passaggio in Cina -… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Sergio Ramos riassume la stagione del Real Madrid: “Sapore agrodolce. Dovevamo vincere tutto” ItaSportPress AUGURI - "Superpippo" Inzaghi, il piacere di vincere

Filippo Inzaghi, “ammiraglio” del veliero Benevento che poche settimane orsono ha guidato sino al porto della Serie A, la sua storia nel mondo del calcio l’ha scritta quando era in campo. “Pippo” era ...

Gazzetta, conferme su Reguilón: Giuntoli lavora per il prestito

Sergio Reguilón nei radar del Napoli per il prossimo mercato. Arrivano conferme sull'interesse del Napoli per il terzino sinistro di proprietà del Real Madrid, che il Napoli vorrebbe portare in azzurr ...

Filippo Inzaghi, “ammiraglio” del veliero Benevento che poche settimane orsono ha guidato sino al porto della Serie A, la sua storia nel mondo del calcio l’ha scritta quando era in campo. “Pippo” era ...Sergio Reguilón nei radar del Napoli per il prossimo mercato. Arrivano conferme sull'interesse del Napoli per il terzino sinistro di proprietà del Real Madrid, che il Napoli vorrebbe portare in azzurr ...