Pontevico | aggredisce barista con coltello | disarmato da Allievo dei carabinieri

Brescia, 10 agosto 2020 - Domenica sera movimentata in centro a Pontevico, dove si è sfiorata rissa. Un uomo di 49 anni, per futili motivi, dopo aver infastidito i clienti di un bar situato nella piaz ...Attimi di alta tensione domenica a Pontevico: padre e figlio, ubriachi e molesti, hanno seminato il panico all'interno del bar Soho di Piazza Mazzini. Un episodio che non è certo passato inosservato: ...