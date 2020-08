Pirlo alla Juventus, Graziani: “Come dare una Ferrari a un neopatentato” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Scelta molto azzardata, non puoi mettere in mano una Ferrari a un neopatentato, ci vuole qualcuno vicino. Uno a 18 anni può essere bravissimo anche a guidare la Ferrari ma io a un neopatentato la Ferrari non gliela dò. E’ come mettere a lavorare in ospedale uno appena uscito da Medicina. alla Juve però servono gestori, lui ha carisma ma se andiamo a vedere tutti i grandi tecnici come Zidane, Klopp, Mourinho, tutti hanno lavorato in squadre B. Se le cose iniziano ad andare poco bene che gli racconti? Non hai esperienza, se i risultati non ci sono non diventi più credibile, è un dato di fatto”. Questo il commento di Ciccio Graziani, intervenuto a Radio Sportiva, in merito alla scelta ... Leggi su sportface

tancredipalmeri : Constatando la totale estemporaneità che ha portato alla scelta di Pirlo, appare più che ovvio che la decisione de… - tancredipalmeri : Pirlo è una scommessa. Né più né meno. Poi ci sono ampi margini di discussione, può essere una scommessa vincente,… - DiMarzio : Dal campo alla panchina di un top club Non solo #Pirlo. E alla #Juve c'è già un precedente - Mediagol : #Inter-Bayer Leverkusen, Marotta: 'Vi svelo il mio sogno. Pirlo alla #Juventus? Ecco cosa ne penso'… - gianmilan76 : RT @sscalcionapoli1: Roma, pazza idea di Friedkin: De Rossi a Roma come Pirlo alla Juventus #calciomercato -