«Non isoliamo gli anziani a causa del coronavirus» (Di lunedì 10 agosto 2020) Un divieto di visita «non è accettabile», secondo il presidente della Società professionale svizzera di geriatria Leggi su media.tio.ch

Zona rossa, Marinoni: "Un errore non istituirla, avrebbe potuto salvare molte vite"

“Non istituire la zona rossa è stato un errore: avrebbe potuto aiutare a contenere l’infezione e forse a salvare vite”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, com ...

Coronavirus: Zaia, 'Caserma Treviso zona rossa, virus non deve uscire'

«Monitoriamo e isoliamo, come abbiamo sempre fatto con tutti»: lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia commentando i 133 positivi riscontrati nel centro di accoglienza migranti allestito all’i ...

