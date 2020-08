Marco Rizzo dice che i deputati con il bonus Covid in Urss sarebbero stati «spediti in Siberia» (Di lunedì 10 agosto 2020) Una foto dei campi di lavoro di Stalin in Siberia. E poi un post durissimo, che prende di mira i deputati di Lega, M5S e Italia Viva che hanno avuto accesso al bonus per le partite iva e per i lavoratori autonomi che il governo aveva messo a disposizione dei cittadini nel periodo di marzo e aprile, quello più drammatico per il coronavirus in Italia. «Dalle prime indagini – ha detto Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista – sarebbe emerso che i cinque deputati che hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 sarebbero un deputato del Movimento 5 Stelle, uno di Italia Viva e tre della Lega. In U sarebbero finiti diritti in Siberia». LEGGI ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Marco Rizzo Lockdown, l'appello di Marco Rizzo al governo: documenti nascosti? Qual è la verità sul virus Il Tempo I furbetti di Montecitorio «in Urss sarebbero finiti diritti in Siberia»: il tweet di Marco Rizzo, segretario del Partito comunista

«Dalle prime indagini sarebbe emerso che i cinque deputati che hanno chiesto all'Inps il #bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 sarebbero un deputato del Movimento 5 Stelle, uno di Italia Viva ...

