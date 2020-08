Lipsia-Atletico Madrid, paura in casa Colchonero: Correa e Vrsaljko positivi al Coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) Incubo Coronavirus per l'Atletico Madrid guidato da Diego "Cholo" Simeone.Poche ore fa la notizia che ha riguardato il club biancorosso di Madrid: due calciatori sono risultati positivi al Covid dopo aver effettuato il tampone di rito. In vista del match di Champions League valido per i quarti di finale in programma il prossimo 13 agosto contro il Lipsia, sono stati effettuati i controlli previsti per verificare un'ipotetica presenza del virus tra i componenti della compagine spagnola. In seguito a questi tamponi, appunto, due calciatori dei Colchoneros sono risultati positivi causando dei veri e propri momenti di panico in vista della gara che dovranno affrontare nella competizione europea.A seguire, il sito ufficiale del club della capitale spagnola ... Leggi su mediagol

Gazzetta_it : #Covid, due positivi all' #AtleticoMadrid: giovedì i quarti di #Champions con il Lipsia... - GoalItalia : Due casi di coronavirus in casa Atletico Madrid a pochi giorni dalla sfida con il Lipsia ?? - Sport_Mediaset : #Champions, #Atletico in attesa risultati nuovi test Covid. Allenamento sospeso e rinviata anche la partenza per Li… - infoitsport : Atletico Madrid-Lipsia, la decisione dell’Uefa dopo le due positività - infoitsport : Atletico Madrid-Lipsia di Champions League si può giocare -

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia Atletico Champions League, Atletico Madrid-Lipsia si gioca: ok dalla Uefa Corriere dello Sport Atletico Madrid, nuova tegola: due positivi ai test

Con un comunicato ufficiale pubblicato su Twitter l’Atletico Madrid ha dichiarato che i recenti test anti covid hanno riscontrato ben due positivi. Le due persone facenti parte del corpo del club sono ...

Atletico Madrid, due calciatori positivi al Coronavirus

Il gruppo squadra dell’Atlético Madrid aveva le valigie pronte per imbarcarle oggi, lunedì 10 agosto, sul volo che avrebbe portato giocatori e staff a Lisbona per giocare la Final Eight di Champions L ...

Con un comunicato ufficiale pubblicato su Twitter l’Atletico Madrid ha dichiarato che i recenti test anti covid hanno riscontrato ben due positivi. Le due persone facenti parte del corpo del club sono ...Il gruppo squadra dell’Atlético Madrid aveva le valigie pronte per imbarcarle oggi, lunedì 10 agosto, sul volo che avrebbe portato giocatori e staff a Lisbona per giocare la Final Eight di Champions L ...