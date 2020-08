Inter, Lukaku: «Testa alla semifinale. Barella uomo partita» (Di lunedì 10 agosto 2020) Lukaku ha parlato al termine della sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen. «I record sono record, ma è importante la vittoria della squadra. Il Bayer Leverkusen ha ottimi giocatori e un bravo allenatore, noi abbiamo sbagliato troppo sotto porta, dobbiamo fare meglio. Stiamo bene sia fisicamente sia mentalmente, ma dobbiamo chiudere prima le gare. Ora pensiamo alla semifinale. uomo della partita? Barella, sta crescendo nelle ultime partite». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ???? | ROOOOOOMEEEEELUUUUUUU 20' - #Lukaku!!! Riceve palla da Young in area, resiste alla carica di Tah e supera anc… - Inter : ?? INTERVALLO Fine primo tempo alla Dusseldorf Arena, gara apertissima... ma per adesso siamo avanti noi! ?? ??… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE ???? #Lukaku ?????????????? #Young ???? #Bastoni ???? #Lautaro #InterLeverkusen #UEL #FORZAINTER ???????? - SPalermo91 : RT @FedericoRana1: 'Per me l'uomo partita è #Barella. Sta giocando benissimo, è un grande giocatore' Parole di #Lukaku, 31 gol in stagione… - CronacheTweet : Nonostante i nuovi record battuti da #Lukaku, il belga esalta la prestazione del suo compagno #Barella -