"Il No stava andando avanti nei sondaggi". Bonus ai deputati, ora è tutto chiaro: sfruttati cinque fessi (Di lunedì 10 agosto 2020) La questione dei cinque deputati che hanno chiesto e ottenuto il Bonus da 600 euro per le partite Iva è scoppiata come un fulmine a ciel sereno. Al punto che proprio la tempistica lascia pensare che ci sia sotto qualcos'altro di molto più importante dell'avidità di qualche politico che si è avvantaggiato della legge sgangherata fatta dal governo presieduto da Giuseppe Conte. Non può di certo essere sottovalutato il fatto che Luigi Di Maio sia stato il primo a scagliarsi contro i cinque deputati (si vocifera che siano tre della Lega, uno del M5s e uno di Iv) e che l'informazione provenga dall'Inps a guida grillina. Due dettagli non da poco, che alimentano dubbi e tirano in ballo anche il referendum del 20 settembre, ... Leggi su liberoquotidiano

