Giulia De Lellis, la sorella e Iannone: arriva la difesa ma scoppia polemica (Di lunedì 10 agosto 2020) Non si placano le polemiche sulla sorella di Giulia De Lellis, e questo nonostante Veronica, che proprio ieri ha festeggiato il compleanno della piccola Matilde, abbia cercato di chiarirsi su Instagram con un lungo post in cui spiega il motivo che l’ha spinta a scrivere ad Andrea Iannone. In realtà il gossip sul rapporto tra … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

infoitcultura : “Spero che Andrea Damante non ci torni più”: fan delusi da Giulia De Lellis? - infoitcultura : Giulia De Lellis: il messaggio della sorella a Iannone, ed è subito bufera - infoitcultura : Giulia De Lellis, la sorella fa gli auguri a Iannone: fan in rivolta - CheDonnait : La sorella di #GiuliaDeLellis ha attirato le critiche dei fan per gli auguri ad #AndreaIannone. Il gesto è stato ri… - ItaTvfan : Veronica sorella di Giulia de Lellis chiama Zio Andrea Iannone, la reazione delle #damelellis #uominiedonne -