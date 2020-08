Fulmine cade a pochi metri da una ragazza e fa esplodere un albero: il video catturato dalle telecamere di sicurezza della casa (Di lunedì 10 agosto 2020) Una ragazza esce di casa e a pochi metri da lei cade un Fulmine. La scarica è talmente forte da far esplodere un albero. “pochi metri più in là e sarei stata colpita”, si legge nella didascalia che accompagna questo incredibile video che viene dagli Stati Uniti, precisamente da Morgan City, in Louisiana. Protagonista della vicenda Sarah Ribardi, che ha pubblicato le immagini della scena riprese dalla telecamera di sicurezza. Nei video anche il post-Fulmine: parte della casa è distrutta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

L'americana Sarah Ribardi stava lasciando la sua casa in Louisiana, USA, quando improvvisamente un enorme fulmine ha colpito un albero a pochi metri di distanza dalla sua abitazione, sparpagliando eno ...

