“Eccomi qua”. 60 anni dopo questo bambino è diventato uno degli attori più belli di Hollywood. È quasi irriconoscibile (Di lunedì 10 agosto 2020) “Un saluto a tutti. Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60° compleanno seguendo la quarantena essendo risultato positivo alla malattia Covid-19 causata dal coronavirus”. Tutti i fan erano pronti a festeggiare il traguardo importante dell’attore che ha interpretato Zorro sul grande schermo. Parliamo di Antonio Banderas che, purtroppo, proprio nel giorno in cui compie 60 anni ha spiegato di essere costretto all’isolamento. “Approfitterò dell’isolamento – scrive l’attore spagnolo a margine di una foto in bianco e nero che lo ritrae da bambino – per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti”. Continua dopo la foto Poi le notizie ... Leggi su caffeinamagazine

