Covid 19 in Campania, risale curva dei contagi: ecco i dati aggiornati (Di lunedì 10 agosto 2020) Covid 19 in Campania: 22 positivi su 1675 tamponi analizzati fanno leggermente risalire la curva dei contagi (in gran parte asintomatici). Il bollettino pubblicato ieri, domenica 9 agosto, evidenzia una leggera risalita della curva dei contagi da Covid 19 in Campania. Su 1675 tamponi analizzati, sono infatti 22 i nuovi positivi registrati dall’Unità di crisi … Leggi su 2anews

vilmamoronese : Appalti Covid e Regione Campania, partono le inchieste della magistratura dopo le denunce 'concorso in turbativa d’… - fattoquotidiano : Covid Center Campania, inchiesta della procura di Napoli per turbativa d’asta: tre gli indagati. C’è anche consigli… - Antonio_Tajani : #Covid_19 ha portato alla luce il disastro sanità in Campania. Non c’è soltanto l’indice Rt superiore a quello dell… - menadelgiudice1 : Ospedali Covid Campania: dopo l'inchiesta di - wam_the : Campania, tanti turisti a Ferragosto: ma sale il pericolo contagio -