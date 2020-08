Cibo e attività personale? Probabilmente stai scegliendo gli alimenti sbagliati (Di lunedì 10 agosto 2020) Normalmente si pensa che mangiare cibi ricchi di zucchero e grassi possa determinare un aumento della produttività nelle persone, come una sorta di fare il pieno di energia, tuttavia questo non è assolutamente vero. I ricercatori dell’Università della British Columbia hanno dimostrato che questo è solo un luogo comune. Normalmente le persone che devono far fronte a scadenze di lavoro o di studio impellenti si rifugiano in cibi iper-calorici nella speranza che questi possano conferire un’energia maggiore. Gli esperti sottolineano che l’effetto potrebbe essere addirittura l’opposto. Maggiori dettagli sullo studio I ricercatori hanno effettuato diversi esperimenti con diversi alimenti tutti ipercalorici ovviamente. I risultati sono chiari, i nutrizionisti hanno confermato che i carboidrati naturali e non ... Leggi su quotidianpost

