Assegnata la scorta a Massimo Giletti (Di lunedì 10 agosto 2020) Da due settimane vive sotto scorta. Il Viminale, dopo la notizia delle minacce ricevute dal boss mafioso Filippo Graviano, ha deciso di assegnare un servizio di tutela nei confronti di Massimo Giletti. Il giornalista e conduttore di Non è L’Arena (su La7) aveva svelato in anteprima i nomi dei 300 mafiosi che avevano usufruito dell’emergenza Covid per essere scarcerati. E la sera della diretta (era il 10 maggio scorso), molti boss mafiosi erano davanti alla televisione, secondo quanto riporta il Gom, il gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria. E da lì arrivarono quelle parole nei confronti sia del conduttore che del pm Nino Di Matteo. LEGGI ANCHE > Giletti sulle minacce del boss mafioso Graviano: «L’ho appreso oggi dai giornali, è grave» Le minacce, ... Leggi su giornalettismo

