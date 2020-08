Apple ha fatto causa a un’app che ha come logo una pera (Di lunedì 10 agosto 2020) (Foto: Change.org)Apple ha mobilitato i propri legali per muoversi contro un’applicazione chiamata Prepear sviluppata da una piccola società di soli cinque dipendenti. Il motivo? Il logo scelto è quello di una pera verde, secondo l’azienda un chiaro rimando alla mela morsicata del colosso del tech. A riportare la vicenda ci ha pensato il fondatore dell’app stessa che ha pubblicato su Instagram un post in cui racconta che Apple “ha deciso di opporsi e citare il marchio della nostra piccola società dicendo che il nostro logo della pera è troppo simile al logo della loro mela e presumibilmente danneggia il loro marchio”. Prepear è sostanzialmente un’applicazione di ricette che offre una serie di ... Leggi su wired

ceranto : RT @CaterinaDoglio: #HongKong Quanti uomini per #JimmyLai ! 200 agenti hanno fatto irruzione nella redazione dell'Apple Daily, arrestato i… - CaterinaDoglio : #HongKong Quanti uomini per #JimmyLai ! 200 agenti hanno fatto irruzione nella redazione dell'Apple Daily, arresta… - luigiferraro_ : @AppleMusic descrizione descrizione descrizione descrizione {: Apple :un istante video photo} Istante attimo moment… - stellifernox : Ma Damien Chazelle ha fatto un cortometraggio per Apple ???????? - durzomarco_ : ?@ciaosonotriste? grazie per avermi fatto fissare ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Apple fatto Apple ha fatto causa a un app che ha come logo una pera Wired.it Apple ha fatto causa a un'app che ha come logo una pera

Apple ha mobilitato i propri legali per muoversi contro un’applicazione chiamata Prepear sviluppata da una piccola società di soli cinque dipendenti. Il motivo? Il logo scelto è quello di una pera ver ...

Quei carabinieri 'milanesi' faccia a faccia col coronavirus: "Non siamo carne da macello"

A due passi dal coronavirus. Letteralmente. Di nuovo. C'è rabbia e preoccupazione tra i carabinieri del 3° reggimento Lombardia, i militari antisommossa di stanza a Milano chiamati a gestire l'ordine ...

Apple ha mobilitato i propri legali per muoversi contro un’applicazione chiamata Prepear sviluppata da una piccola società di soli cinque dipendenti. Il motivo? Il logo scelto è quello di una pera ver ...A due passi dal coronavirus. Letteralmente. Di nuovo. C'è rabbia e preoccupazione tra i carabinieri del 3° reggimento Lombardia, i militari antisommossa di stanza a Milano chiamati a gestire l'ordine ...