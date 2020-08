Antonio Banderas è positivo al Coronavirus: 'Festeggio i miei 60 anni in quarantena' (Di lunedì 10 agosto 2020) L'attore Antonio Banderas è risultato positivo al Coronavirus: lo ha comunicato l'attore spagnolo con un post su Twitter, nel quale ha scritto di essere "costretto a festeggiare il suo sessantesimo ... Leggi su globalist

Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - chiij0hn : RT @risfiorire: Antonio Banderas positivo al Covid: da paziente zero a paziente Zorro è un attimo - turestaa : ma sul serio antonio banderas è positivo al corona virus? e rosita la gallina invece sta bene? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Banderas

José Antonio Domínguez Bandera, meglio conosciuto come Antonio Banderas, è nato a Malaga il 10 agosto 1960. È uno degli attori più famosi della penisola iberica. Nel corso degli anni, Banderas è ...(PRIMAPRESS) - MADRID - Antonio Banderas ha il Covid e festeggerà oggi il suo 60° compleanno in isolamento. Lo scrive lui stesso in un Twitter: “Un saluto a tutti. Voglio comunicarvi che oggi, 10 agos ...