Serie B, semifinale di andata: il Pordenone sbanca lo Stirpe, 1-0 al Frosinone (Di domenica 9 agosto 2020) Si chiude con la vittoria del Pordenone in trasferta sul campo del Frosinone allo stadio “Benito Stirpe” la seconda semifinale d’andata in vista dei playoff di Serie B. I ramarri passano in vantaggio nel finale della ripresa con il gol di Tremolada all’82’ con un gran tiro dalla lunga distanza dopo una gara serratissima. Al 94′ la beffa per i padroni di casa che si vedono annullare il gol del pareggio dal Var per fuorigioco di Ariaudo. semifinale DI RITORNO, IL PROGRAMMA: 11 agosto ore 21:00 – Spezia-Chievo 12 agosto ore 21:00 – Pordenone-Frosinone Foto: logo Pordenone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

