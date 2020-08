Sabatini: "Io alla Roma? Amo la piazza ma non intendo lasciare il mio progetto" (Di domenica 9 agosto 2020) Roma - Il suo nome è spuntato come uno dei papabili per guidare il mercato della nuova Roma di Dan Friedkin , ma Walter Sabatini smentisce tutto: 'Ho letto tante voci sui giornali in questi ultimi ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Sabatini: 'Io alla #Roma? Amo la piazza ma non intendo lasciare il mio progetto': Il direttore tecnico del Bologna… - forzaroma : #Sabatini esclude il ritorno alla Roma: “Amo ancora la piazza, ma resto al #Bologna” #ASRoma - thecrymaker : @exsebio Paratici al posto di sabatini nel primi anni pallottiani avrebbe puntato alla salvezza. - giuseppe_carrus : @triglione72 Con il finale di stagione osceno che ha fatto la Juve era chiaro che Sarri fosse bruciato da tempo. Se… - atta : Solo stamattina ho letto del fantomatico ritorno di Sabatini alla Roma con Mihajlovic al seguito, e dopo 5 minuti d… -