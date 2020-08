Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, le nozze d’argento suggellano il loro amore (Di domenica 9 agosto 2020) A venticinque anni di matrimonio non si arriva per caso. O per inerzia. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ne sono la dimostrazione. Anche se, in occasione delle nozze d’argento, la coppia più in vista e più potente della tivù non cambia le proprie abitudini: il 28 agosto si ritroverà a cena a casa, come ogni giorno, senza troppe smancerie.. «Al massimo, con noi ci saranno due o tre amici. Come me, anche a Maria non piacciono i festeggiamenti», anticipa a Nuovo Maurizio Costanzo, che in quello stesso giorno spegnerà 82 candeline. Del resto, loro sono fatti così. Per compensare l’esposizione mediatica che, durante l’anno, li vede protagonisti tra Mediaset e Rai a ... Leggi su aciclico

Maria De Filippi svela i retroscena della crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, affermando che la coppia potrebbe tornare insieme. La conduttrice conosce molto bene l'ex ballerino: la loro a ...

Maria De Filippi ha ammesso di aver voluto fortemente Antonella Elia a Temptation Island, aggiungendo un curioso retroscena sulla Marcuzzi. Maria De Filippi è uno dei pochi personaggi appartenenti al ...

