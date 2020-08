L'abbronzatura inizia a tavola, 3 ricette per prendere il sole al meglio (Di domenica 9 agosto 2020) L'estate è la stagione dei viaggi, delle scoperte, degli incontri, del relax. E sì, senza alcun dubbio anche dell'abbronzatura, che ci permette di dimenticare almeno per qualche tempo il pallore invernale da permanenza forzata davanti al computer. Attenzione, però, perché anche se il sole assicura una ricarica abbondante e gratuita di Vitamina D – fondamentale, a quanto pare, anche per tenere lontano l'odioso coronavirus – è pur sempre necessario qualche accorgimento. Come evitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata e utilizzare i giusti prodotti per la pelle, ovviamente. Ma il segreto di un'abbronzatura sana e bellissima incomincia ben prima. Dalla tavola, per la precisione. Lo sottolinea con decisione anche Al.ta Cucina, la community verticale di food ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : abbronzatura inizia Le 6 ricette per un'abbronzatura veloce e perfetta. FOTO Sky Tg24 Abbronzatura perfetta: trucchi e consigli per migliorla e mantenerla più possibile!

E' opportuno prepararsi alle vacanze in spiaggia in maniera adeguata, l'ideale sarebbe iniziare ad integrare ciò di cui il nostro fisico ha bisogno già da una quindicina di giorni prima di partire ass ...

"Sui battelli del Consorzio siamo una squadra"

Sole scolpito negli occhi, sguardo sicuro e... abbronzatura d’ordinanza. Maurizio Barbieri e Andrea Daga sono due degli esperti direttori di macchina e soci del Consorzio marittimo Cinque Terre Golfo ...

E' opportuno prepararsi alle vacanze in spiaggia in maniera adeguata, l'ideale sarebbe iniziare ad integrare ciò di cui il nostro fisico ha bisogno già da una quindicina di giorni prima di partire ass ...Sole scolpito negli occhi, sguardo sicuro e... abbronzatura d’ordinanza. Maurizio Barbieri e Andrea Daga sono due degli esperti direttori di macchina e soci del Consorzio marittimo Cinque Terre Golfo ...