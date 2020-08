Grey’s Anatomy 17 parte da un salto temporale per ritrovarsi in piena emergenza Covid: prime anticipazioni (Di domenica 9 agosto 2020) Le riprese di Grey's Anatomy 17 non sono ancora iniziate, ma qualche dettaglio sulla sceneggiatura della nuova stagione è già emerso: non solo la trama si occuperà del fenomeno Coronavirus, ma la stagione partirà già in piena emergenza sanitaria. In Grey's Anatomy 17 ci sarà infatti un salto temporale rispetto all'ultimo episodio trasmesso in primavera su ABC (a giugno in Italia), che servirà a proiettare i medici nel bel mezzo della pandemia, con le storie di malati di Covid e dell'eroismo dei dottori che provano a salvarli. Le prime anticipazioni sono arrivate da Giacomo Gianniotti, l'italo-canadese che interpreta lo specializzando Andrew DeLuca: a Entertainment Tonight, l'attore ... Leggi su optimagazine

