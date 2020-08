Formula 1 – Binotto risponde a Vettel: “la strategia non lo ha penalizzato, gara compromessa dal suo errore” (Di domenica 9 agosto 2020) Sorride a metà Mattia Binotto dopo il Gp del 70° Anniversario di Silverstone. Ottima la prova di Charles Leclerc che raggiunge un inaspettato 4° posto; ancora deludente quella di Sebastian Vettel, giratosi alla prima curva e finito 12° al termine della gara. Il tedesco ha avuto anche da ridire a causa della strategia, a suo dire, sbagliata. Foto Getty / Dan IstiteneBinotto ha risposto così ai microfoni di Sky Sport: “Mercedes è più veloce di noi, Verstappen in gara pure: il quarto posto è il migliore al quale possiamo puntare oggi. La gara di oggi è stata bella per la rimonta di Charles, decimo dopo un giro e ha rimontato fino al quarto posto. Ieri in qualifica siamo stati in difficoltà con le ... Leggi su sportfair

