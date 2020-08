Tiki Taka si rinnova con il «granata» Chiambretti – Promo (Di sabato 8 agosto 2020) Tiki Taka Nuovo logo, nuova scenografia e, soprattutto, nuova conduzione. La prossima stagione TV 2020/2021 di Tiki Taka sarà nel segno di Piero Chiambretti, chiamato a sostituire Pierluigi Pardo, che ha deciso di lasciare la trasmissione sportiva di Italia 1 perché “ho bisogno di nuovi stimoli”. “La mia ‘griffe’ si vedrà fin dalla nuova scenografia. Si capirà subito che è uno show mio. E che al centro metterò il pallone“ ha anticipato il conduttore torinese in una recente intervista. Intanto, è in onda il Promo del programma, che svela il logo rinnovato e il tifo granata – in realtà noto ai più – del neo padrone di casa: “Per una ... Leggi su davidemaggio

Ora che il campionato di calcio si prende la sua meritata pausa, per la prossima stagione (in partenza - salvo cambiamenti - il 19 settembre) sappiamo già che ci sarà una novità mica da poco: dopo 7 e ...

L’ultimo periodo non è stato facile per Piero Chiambretti, che ha perso la mamma Felicita a causa del Covid. Anche lui ha avuto il virus quando è scoppiata la pandemia ma, per fortuna, è riuscito ad u ...

