Svarioni difensivi e super Messi: il Napoli cede contro il Barcellona 3-1 (Di sabato 8 agosto 2020) Non basta un Napoli volenteroso per superare l'ostacolo Barcellona. I catalani si confermano squadra cinica ed esperta, capace di capitalizzare a proprio vantaggio gli episodi. Al contrario gli azzurri di Gattuso pagano alcune ingenuità sotto porta e in fase difensiva, recriminando anche per la concessione del primo gol dei blaugrana, nonostante un possibile fallo di Lenglet.caption id="attachment 1004157" align="alignnone" width="1024" Luis Suarez, Barcelona (Getty Images)/captionLA GARAI favori del pronostico sono tutti per il Barcellona, ma dopo 90 secondi la prima grande occasione capita sui piedi di Mertens che sfrutta una sponda involontaria di Piqué e colpisce al volo centrando il palo esterno. Passata la paura, il Barcellona si spinge in attacco e al 10' sblocca ... Leggi su itasportpress

7 Andrenacci È la sua serata di gloria, condita da almeno quattro grandi interventi, il migliore sul colpo di testa di Milikovic. Potrà raccontare di aver stoicamente impedito (o ritardato di una gior ...

Le pagelle senza voti: Letica ancora incerto, Petagna l’unico pericoloso

Il 3-0 finale basta da solo a spiegare quanto successo al “Bentegodi” tra Hellas Verona e SPAL. La squadra di Di Biagio è andata sotto 2-0 già dopo undici minuti, senza mai entrare realmente in partit ...

