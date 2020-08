Superbike, la Ducati non brilla in Gara-1 a Portimao: le sensazioni di Chaz Davies e Scott Redding (Di sabato 8 agosto 2020) Un sabato complesso per il team Aruba.it Racing – Ducati all’Algarve International Circuit di Portimao. Scott Redding e Chaz Davies non riescono ad essere incisivi in qualifica e sono costretti a partire rispettivamente dall’ottava e tredicesima posizione. Nella prima metà di Gara, Redding è convincente. Il pilota inglese recupera subito due posizioni e tra il quinto e l’ottavo giro attacca Lowes (Kawasaki), Van Der Mark (Yamaha) e Baz (Yamaha) per portarsi in terza posizione. Dal decimo giro, però, il suo passo Gara cala drasticamente e non gli consente di difendere il podio costringendolo a passare sotto la bandiera a scacchi in settima posizione. Anche Chaz ... Leggi su sportfair

