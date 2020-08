Speranza: "Pillola Ru486 fino alla nona settimana" (Di sabato 8 agosto 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiornato le linee guida sulla Pillola abortiva Ru486, prorogando di due settimane il termine previsto per l'assunzione ed eliminando il ricovero ospedaliero di tre giorni che poteva essere deciso a livello regionale.La Pillola Ru486, ha spiegato il Ministro, si potrà quindi assumere senza ricovero e fino alla nona settimana di gravidanza:Le nuove linee guida, basate sull’evidenza scientifica, prevedono l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana. È un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194 che è e resta una legge ... Leggi su blogo

