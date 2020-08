Salvini e Ceccardi a Tirrenia: 'La sinistra si è dimenticata delle fasce deboli, possiamo vincere' (Di sabato 8 agosto 2020) Elezioni Regionali: Matteo Salvini al Bagno Mary a Tirrenia 3 August 2020 Elezioni regionali: Matteo Salvini a Pontedera e a Tirrenia per sostenere Ceccardi 7 August 2020 'Mi sono candidata perché so ... Leggi su pisatoday

LegaSalvini : ++ OGGI MATTEO #SALVINI CON SUSANNA #CECCARDI IN TOSCANA ++ - GrimoldiPaolo : Se questa è la marea di gente che c’era stamattina con me ad #Empoli (una volta “la rossa”), vuol dire che anche in… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Con Susanna Ceccardi nella splendida Marina di Pisa ?? - spinassunta : RT @maxwolf63: C'è aria di svolta in Toscana: accoglienza trionfale per Salvini a Empoli - sindelicato : C'è aria di svolta in Toscana: accoglienza trionfale per Salvini a Empoli -