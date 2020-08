Nel 2021 potrebbe arrivare il Pixel Foldable: così Google punta ai pieghevoli (Di sabato 8 agosto 2020) Secondo recenti indiscrezioni, anche Big G sarebbe al lavoro su uno smartphone pieghevole, da rilasciare entro il prossimo anno Il quarto trimestre del 2021 (ossia il periodo tra ottobre e dicembre) è quello nel quale Google dovrebbe presentare il suo primo pieghevole, per allinearsi a Samsung, Huawei e Motorola Leggi su it.mashable

Mov5Stelle : Ricordate la norma Fraccaro? - repubblica : Coronavirus nel mondo, 19 milioni di casi, un milione in Africa. E Facebook estende lavoro da casa fino a luglio 20… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Tornare alla Legge Fornero per avere, forse, i soldi promessi dall’Europa nel 2021? Non esiste. La Lega… - ManuFilippone95 : RT @FeliceRaimondo: Rinnovare o cedere i giocatori in scadenza 2021 (es. Rodriguez), definire gli ammortamenti complessivi, capire la diffe… - pelias01 : RT @titta_ferraro78: #RiformaFisco e taglio Irpef nel 2021, a #Gualtieri piace alla tedesca.. (ancora + complicato secondo alcuni); Maratti… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021 La profezia del bambino prodigio che aveva previsto il coronavirus: “Nuova catastrofe nel 2021” Il Fatto Quotidiano Ferrara, effetto coronavirus: 70% delle aziende in difficoltà

FERRARA. Il 70% delle imprese ferraresi risente delle conseguenze causate dall'epidemia coronavirus, e la Camera di commercio locale avverte: nel 2021 l'occupazione «si ridurrà ancora e aumenterà deci ...

F1 | Prove di 2021

Il Gran Premio del 70° Anniversario, andato in scena su un tracciato traboccante di storia quale Silverstone, ha regalato non poche sorprese agli appassionati. Max Verstappen ha conquistato il nono su ...

FERRARA. Il 70% delle imprese ferraresi risente delle conseguenze causate dall'epidemia coronavirus, e la Camera di commercio locale avverte: nel 2021 l'occupazione «si ridurrà ancora e aumenterà deci ...Il Gran Premio del 70° Anniversario, andato in scena su un tracciato traboccante di storia quale Silverstone, ha regalato non poche sorprese agli appassionati. Max Verstappen ha conquistato il nono su ...