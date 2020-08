Meteo, torna l’anticiclone ma non per tutti: la situazione sull’Italia (Di sabato 8 agosto 2020) Secondo le previsioni Meteo, torna prepotente nel weekend l’anticiclone, ma non per tutte le regioni. Andiamo ad osservare la situazione sulla penisola. E’ stata una settimana strana sotto il profilo Meteorologico, con un ritorno di piogge e precipitazioni su tutta la penisola. Ma per gli amanti del sole non c’è da disperare, infatti secondo le … L'articolo Meteo, torna l’anticiclone ma non per tutti: la situazione sull’Italia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

pier_lamberti : RT @gazzettamodena: Meteo, torna il gran caldo fino a 35° ma anche temporali di calore verso Ferragosto - gazzettamodena : Meteo, torna il gran caldo fino a 35° ma anche temporali di calore verso Ferragosto - piobulgaro : ?? COMUNICATO METEO: TORNA A RUGGIRE L'ANTICICLONE AFRICANO, CALDO IN AUMENTO E TEMPERATURE VERSO I 35/40 GRADI! EC… - infoitinterno : METEO: TORNA IL CALDO AFOSO SULL'ITALIA, punte anche superiori ai 35°C, dettagli e MAPPE - infoitinterno : Meteo, torna il gran caldo fino a 35° ma anche temporali di calore verso Ferragosto -