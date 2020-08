Lumache: come tenerle lontane dal giardino (Di sabato 8 agosto 2020) . Molti pensano che le Lumache siano degli animali innocui, ma non è esattamente così. Almeno, non per orti e giardini. Questo per il semplice motivo che le Lumache ci cibano normalmente degli ortaggi, specie quelli a foglia, ma non disdegnano di attaccare neppure le altre piante, soprattutto quando nell’ambiente c’è più umidità, come d’autunno e in primavera. Nei nostri orti e giardini possiamo trovare sia quelle col guscio, ovvero le chiocciole, sia quelle senza, che vengono chiamate limacce. Dato che uno dei loro “piatti” preferiti è la lattuga, ha senso cercare di tenerle il più possibile alla larga. Esistono dei modi naturali per farlo, senza ucciderle e senza ricorrere a prodotti chimici che possono lasciare traccia in quel che ... Leggi su pianetadonne.blog

daniele19921 : RT @Anna12870868: GiovanniPaolo II diceva ai giovani:Non siate come le lumache,che lasciano dietro di sé soltanto una scia di bava. Quante… - jadexhazza : MA LE LUMACHE COME FANNO I FIGLI?FANNO LE UOVA?IO NON HO MAI VISTO UOVA DI LUMACA?HANNO UNA PUSSY? - Rada00563645 : RT @Anna12870868: GiovanniPaolo II diceva ai giovani:Non siate come le lumache,che lasciano dietro di sé soltanto una scia di bava. Quante… - PrestiDaniela : RT @Anna12870868: GiovanniPaolo II diceva ai giovani:Non siate come le lumache,che lasciano dietro di sé soltanto una scia di bava. Quante… - Agnes00119545 : RT @Anna12870868: GiovanniPaolo II diceva ai giovani:Non siate come le lumache,che lasciano dietro di sé soltanto una scia di bava. Quante… -

Ultime Notizie dalla rete : Lumache come Lumache: come tenerle lontane dal giardino NonSoloRiciclo Non solo una tradizione: Borgio Verezzi guarda al futuro con le 'Lumache alla Verezzina'

Alle 18.00 la tavola rotonda sulla ricetta del piatto tipico per antonomasia di uno dei borghi più belli d'Italia: tanti gli ospiti presenti per un evento trasmesso in diretta streaming su Savonanews ...

Pustole e bruciori alla pelle dopo il bagno al lago: come si cura la dermatite del bagnante

Pelle irritata dopo il bagno al lago. È successo a diversi brianzoli che nei giorni scorsi si sono tuffati nel Lago di Como (ramo di Lecco) e nel lago di Pusiano. Nelle scorse ore ATS Brianza ha fatto ...

Alle 18.00 la tavola rotonda sulla ricetta del piatto tipico per antonomasia di uno dei borghi più belli d'Italia: tanti gli ospiti presenti per un evento trasmesso in diretta streaming su Savonanews ...Pelle irritata dopo il bagno al lago. È successo a diversi brianzoli che nei giorni scorsi si sono tuffati nel Lago di Como (ramo di Lecco) e nel lago di Pusiano. Nelle scorse ore ATS Brianza ha fatto ...