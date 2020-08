La Juve ringrazia Sarri: il messaggio del club bianconero al suo ex allenatore – VIDEO (Di sabato 8 agosto 2020) La Juve saluta Sarri: il messaggio del club bianconero al suo ex allenatore, esonerato dopo l’eliminazione in Champions League Non sarà Maurizio Sarri l’allenatore della Juve nella prossima stagione. Il tecnico toscano, complice la scottante eliminazione in Champions League, è stato esonerato dal club bianconero. Attraverso il suo profilo Twitter, la Vecchia Signora ha voluto salutare e ringraziare così Sarri, ripercorrendo le tappe della sua stagione Grazie di tutto, Mister Sarri. pic.twitter.com/8IxLsQUTtG — JuventusFC (#Stron9er ... Leggi su calcionews24

EdwardRedfern : #sarri comunque il comunicato della Juve è una pasqua, ringraziano sarri e congiunturalmente dicono 'e ringrazia di… - thegamerwp : @cropyJ03 Certo si ringrazia sempre ma alla Juve questa rivoluzione serve come il pane, bisogna potare i rami secchi - M_AR_KO : +++ ULTIM'ORA +++ 'La #Juventus ringrazia Mister #Sarri per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera… - IaraMaciel15 : RT @RickyGioia: @PauDybala_JR @SerieA Quando uno nasce con un dono divino nei piedi e ringrazia noi che l unica cosa che facciamo e rimaner… - GianpieroValer1 : Bonucci intervistato a fine partita dice che è stata un'annata anomala. Obiettivo era il campionato. In una intervi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ringrazia La Juve ringrazia Sarri: il messaggio del club bianconero al suo ex allenatore – VIDEO Calcio News 24 Ufficiale, la Juventus esonera Sarri dopo l’eliminazione dalla Champions

Con una nota sul canale mediatico bianconero, la Juventus ha comunicato l’esonero dell’allenatore Maurizio Sarri: Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico ...

Ufficiale Juve Sarri esonerato: il comunicato del club bianconero

UFFICIALE JUVE SARRI ESONERATO – La notizia era nell’aria già da qualche ora e da pochi minuti è giunta anche l’ufficialità. Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Dopo una sola stagion ...

