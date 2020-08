Juventus, Danilo: “Grazie Sarri. Torneremo più forti di prima” (Di sabato 8 agosto 2020) Su Instagram il difensore della Juventus Danilo ha commentato così la prima stagione in bianconero: “Si conclude il mio primo anno in bianconero. A livello personale, è stato un enorme cambiamento e ogni cambiamento richiede adattamento e apprendimento. Ho imparato, per esempio, che chi indossa questi colori ha la responsabilità di lottare per tutti gli obiettivi e tutti i trofei. Li volevamo tutti e tre, ne abbiamo vinto uno. Siamo pienamente consapevoli che la Champions è il grande obiettivo della Juventus e ci batteremo di nuovo per questo trofeo. Non dobbiamo però dimenticare la vittoria del nono scudetto consecutivo in un anno di estrema difficoltà quale questo 2020. È stato un grande onore per me conquistare un altro titolo, questa volta con la Juventus, e ... Leggi su alfredopedulla

