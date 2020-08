"Governo sleale con il Sud". Ira Musumeci sui danni di Conte (Di sabato 8 agosto 2020) "La Sicilia ora è in ginocchio, i governatori avrebbero avuto il diritto di conoscere le determinazioni del Comitato tecnico scientifico, non comprendo il motivo per cui il Governo ha deciso di nasconderci i dati.Sono stati sleali con i siciliani e con tutte quelle Regioni meridionali che avrebbero potuto attenuare i disastri economici seguiti al lockdown". Nello Musumeci, governatore della Regione Siciliana in quota Forza Italia a Il Mattino spiega di avere provato "sconcerto, come se il Governo non avesse voluto avere fiducia nelle Regioni meridionali, non vorrei che questo sia avvenuto anche perché la Sicilia è governata dal centrodestra. Un'economia in difficoltà, con alti tassi di povertà avrebbe potuto continuare a produrre e invece ci hanno bloccato completamente a dispetto di ogni ... Leggi su iltempo

