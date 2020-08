Giustizia, cosa prevede la riforma del Csm (Di sabato 8 agosto 2020) cosa prevede la riforma del Csm approvata ieri Nel Consiglio dei ministri di ieri, 7 agosto, è stata approvata la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm. Una delega al Governo affinché adotti, entro un anno dall’approvazione della legge, “uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la riforma dell’ordinamento giudiziario”. La riforma presentata dal Guardasigilli Alfonso Bonafede affronta nodi cruciali del sistema Giustizia: tra gli obiettivi, lo stop alle degenerazioni del correntismo, dopo lo scandalo del caso Palamara (qui l’intervista a Luca Palamara al TPIFest!2020), anche con la previsione di un nuovo sistema elettorale per i rappresentanti ... Leggi su tpi

Rosanna86946023 : @NicolaPorro @CorradoOcone Ma è possibile che il Governo tutto stia in silenzio? Ma il @pdnetwork ? I così ‘angelic… - RobHeart16 : @LoreAve75 @Morrisleo @bravimabasta O forse è lei che non sà neanche di cosa si stia parlando. Leccaculismo di Bott… - asiaxamur : “che il lavoro di chi ha trent’anni sia riconosciuto e valutato con gli stessi parametri di quello di chi ne ha ses… - bafapp : RT @LaVeritaWeb: Si è tenuta al Senato un'audizione dell'ex viceministro della Giustizia americano nell'ambito dell'indagine che vuole far… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia cosa

Il Tempo

Chi ha avuto esperienza diretta in vicende giudiziarie sa bene che 240 giorni per la definizione di una lite sono poca cosa rispetto ai tempi della giustizia ordinaria, notoriamente più lunghi. Altri ...Tra gli scatti in regalo con la promozione de Il Tirreno anche l’alluvione dell’ottobre 2011: provocò due morti in città e danni pesantissimi al tessuto economico e sociale AULLA. Un’onda scura, appic ...