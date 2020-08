Formula 1, GP 70° Anniversario. Mekies: “Qualifica negativa, passi indietro in termini di competitività” (Di sabato 8 agosto 2020) “Una qualifica negativa, non ci sono dubbi: non si può definire altrimenti un risultato che vede i nostri piloti piazzarsi in ottava e in dodicesima pozione” dice Laurent Mekies, commentando il risultato dei due ferraristi nelle qualifiche del GP del 70° Anniversario, con Vettel che ha poi guadagnato una posizione per la penalizzazione di Ocon e partirà undicesimo. “Su questa stessa pista e con condizioni molto simili abbiamo fatto un passo indietro in termini di competività rispetto ad otto giorni fa, sia verso noi stessi che verso quelli che in questa stagione sono i nostri diretti avversari. In particolare, non siamo riusciti a utilizzare nella maniera migliore le mescole più morbide fra quelle messe a disposizione qui da Pirelli. Dobbiamo ... Leggi su sportface

