Coronavirus: positivo bimbo in un centro estivo vicino Rieti (Di sabato 8 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore l’azienda sanitaria di Rieti ha accertato la positività al Coronavirus di un bambino, risultato positivo al test Covid-19. Si tratta del primo minore che ha riscontrato una positività nella provincia Sabina. “Il bambino è residente/domiciliato a Rieti, e frequenta un centro estivo, con link già noto ed isolato – ha comunicato in una nota la Asl di Rieti – sono in corso indagine epidemiologica e tamponi a tutti coloro che hanno frequentato il centro estivo: bambini, operatori e familiari. Il totale dei positivi in provincia di Rieti sale a 13. Sono 144 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0. Sono 36 i soggetti usciti dalla ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus, positivo un bambino di Rieti che frequenta un centro estivo. Torna la paura dei contagi Il Messaggero 8 frati francescani di Assisi positivi al coronavirus

Otto frati francescani sono risultati positivi al coronavirus, ad Assisi. E’ quanto viene riportato nella rivista on-line San Francesco. Sono tutti novizi, presenti nella struttura del adiacente alla ...

Covid19, 8 migranti positivi trasportati da Caltanissetta a Palermo

La Croce Rossa Italiana ha effettuato il trasferimento degli 8 migranti risultati positivi al coronavirus che si trovavano in un’ala separata del Cara di Pian del Lago di Caltanissetta in una struttur ...

