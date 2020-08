Suicide Squad è realtà: Rocksteady conferma di essere al lavoro su un nuovo gioco (Di venerdì 7 agosto 2020) Rocksteady Studios ha confermato di essere al lavoro su un gioco di Suicide Squad e che rilascerà ulteriori informazioni il 22 agosto durante l'evento DC Fandome.La notizia è arrivata tramite un tweet sul Twitter ufficiale di Rocksteady Studios con un poster che mostra il logo di Suicide Squad che funge da bersaglio posto esattamente sulla testa di Superman. Sembra che Suicide Squad combatterà contro questo supereroe, e potrebbe anche significare che il resto della Justice League è coinvolta in qualche modo.Quindi sì, quel gioco Rocksteady a lungo vociferato ma mai annunciato è finalmente stato rivelato. I fan ... Leggi su eurogamer

Il_Nerdastro : @kalang25 Si era vociferato in effetti di un loro gioco su Superman, ma le ultime voci sulla Suicide Squad sono sta… - wilsonnuno : @RocksteadyGames @roda_andre @Kinoderquim Ganda merda suicide Squad xD - spaziogames : #SuicideSquad è il prossimo gioco di Rocksteady! - MangaForevernet : ? Suicide Squad: Rocksteady condivide un teaser per il gioco ? ? - Il_Nerdastro : Oh My God, It's Happening! Rocksteady ha appena teaserato il gioco della SUICIDE SQUAD, che vedremo in anteprima al… -