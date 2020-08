Rugby, scandalo sessuale in Australia: Staggs filmato in un rapporto con una diciottenne (Di venerdì 7 agosto 2020) scandalo sessuale in Australia nel mondo delle palle ovali. E’ finito nell’occhio del ciclone Kotoni Staggs, giocatore dei Brisbane Broncos, che è stato filmato in un video, poi diffuso sul web, mentre consumava un rapporto sessuale con una ragazza di 18 anni, che ha filmato l’amplesso. Il video è circolato praticamente ovunque, anche tra i club rivali ed è già polemica nonostante il tentativo di minimizzare da parte del club del giocatore. Leggi su sportface

