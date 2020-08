NBA 2K21 si mostra con un nuovo gameplay trailer (Di venerdì 7 agosto 2020) Tramite comunicato stampa, 2K ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo ricco gameplay trailer di NBA 2K21, la cui uscita è ancora prevista per il 4 settembre Come spesso ci piace dire per aprire le news su titoli sportivi, non esiste solo il calcio. Non esiste solo FIFA. Luci spente, le arene sono silenziose. Il gioco, però, non si è mai fermato. 2K Games ha rilasciato nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, un nuovo filmato per NBA 2K21, in arrivo il prossimo 4 settembre sulle console di attuale generazione. Il gameplay trailer mostra le star del campionato NBA che eseguono canestri sulla sirena, schiacciate, blocchi e molto altro ancora. NBA 2K21 è stato ampiamente ... Leggi su tuttotek

