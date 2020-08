Juventus-Lione, Dybala fuori per infortunio: probabilmente si tratta di una ricaduta (Di venerdì 7 agosto 2020) Tegola per la Juventus: Paulo Dybala è nuovamente costretto a fermarsi a causa di un infortunio. L’attaccante bianconero è entrato al 71′ minuto al posto di Federico Bernardeschi, nel corso del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, per provare a realizzare il gol del 3-1 della formazione bianconera. L’argentino, però, dopo neanche quindici minuti di gioco, ha accusato un problema fisico ed è stato costretto ad abbandonare il campo, permettendo al giovane Olivieri di esordire nella massima competizione europea. Per il numero 10 della Juventus, con ogni probabilità si tratta di una ricaduta, dato che non era completamente guarito alla vigilia della gara. Leggi su sportface

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - uncrosdotted : RT @rollcage76: La Juventus non merita il passaggio del turno. Il Lione non merita questi palcoscenici. L'arbitro non merita di essere chia… - CristianoBonfa1 : RT @Ruttosporc: Ricapitoliamo, il rigore del Lione per Sky è 'sgambetto involontario', quello della Juventus è 'è braccio attaccato al corp… -