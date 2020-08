Il ghiacciaio di Planpincieux nella Val Ferret è a rischio cedimento (Di venerdì 7 agosto 2020) Il ghiacciaio di Planpincieux compreso tra 2.600 e 2.800 metri di quota sta cedendo. Gli sbalzi di temperatura potrebbero provocare il crollo di una massa di ghiaccio di oltre 500 mila metri cubi. L’anno scorso, per lo stesso motivo, la Val Ferret era stata chiusa. Il ghiacciaio, sul massiccio delle Grandes Jorasses, in Valle d’Aosta, ha una superficie di 1.33 km2. Un provvedimento del Comune di Courmayeur ha disposto la chiusura della valle. Inoltre, sono state istituite due zone a rischio: una rossa, interessata al crollo, e una gialla, colpita dalla nube di aerosol provocata dalla valanga. VIDEO: Timelapse of Planpincieux glacier moving. Timelapse shows the Planpincieux glacier moving during July. Dozens of people have been evacuated in northeastern ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : Allerta #ghiacciai per il #caldo pericolo di crolli per il #Planpincieux sul #MonteBianco. In corso l'evacuazione d… - Agenzia_Ansa : Completata l'evacuazione della #ValFerret in seguito all'allerta per il ghiacciaio di #Planpincieux sul… - Agenzia_Ansa : Come si scioglie il #ghiacciaio #planpicieux sul #MonteBianco: ilv video in timelapse #ANSA - Alfonso0070 : RT @AerariumL: Courmayeur, il Planpincieux corre verso il crollo: in bilico una massa di ghiaccio del volume del Duomo di Milano ?@Terra_Pi… - romi_andrio : RT @RSInews: Il ghiacciaio fa sempre più paura In Val Ferret (Aosta) evacuate una 30ina di abitazioni (75 persone sfollate). Allerta massim… -