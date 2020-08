Il folk a origine controllata (Di sabato 8 agosto 2020) l contributo e l’abnegazione politico-intellettuale di Diego Carpitella (Reggio Calabria 12 giugno 1924 – Roma 7 agosto 1990), etnomusicologo ed etnologo, iniziano nel 1952 in Lucania con Ernesto de Martino (1908/1965). Collabora, infatti, a una ricerca imperniata sullo studio del lamento funebre, attraverso cui raccoglie sul campo una notevole documentazione sonora di canti legati al ciclo della vita, in una visione antropologica musicale ante litteram che mette in relazione le musiche con il contesto storico e sociale. folk Revival Basilare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : folk origine Il folk a origine controllata | il manifesto Il Manifesto Il folk a origine controllata

Basilare nel 1959-60 è la ricerca sul tarantismo salentino, condotta sempre in seno a una équipe coordinata da Ernesto de Martino: Carpitella analizza il ruolo della danza e della musica in forma di m ...

5 serie da guardare se vi è piaciuta Queer as Folk (Us)

Quindici anni fa dicevamo addio a Brian, Michael, Justin e agli altri protagonisti della produzione ”Lgbt+friendly” per eccellenza. Qui qualche titolo per colmare la mancanza Queer as Folk si conclude ...

Basilare nel 1959-60 è la ricerca sul tarantismo salentino, condotta sempre in seno a una équipe coordinata da Ernesto de Martino: Carpitella analizza il ruolo della danza e della musica in forma di m ...Quindici anni fa dicevamo addio a Brian, Michael, Justin e agli altri protagonisti della produzione ”Lgbt+friendly” per eccellenza. Qui qualche titolo per colmare la mancanza Queer as Folk si conclude ...