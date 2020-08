Dl Agosto, via libera del Cdm. Conte “Sosteniamo lavoratori e imprese” (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Agosto da 25 miliardi ‘salvo intese tecnichè. “Con il Dl Agosto abbiamo approvato misure significative, stanziando nel complesso a 100 miliardi, un provvedimento con cui tuteliamo l'occupazione, sosteniamo lavoratori ed imprese, alleggeriamo scadenze fiscali, aiutiamo regioni, enti locali e sud”. A dirlo il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a margine del Cdm.“Per il Sud – ha aggiunto – abbiamo realizzato un intervento diportata storica, dal primo ottobre ci sarà una fiscalità divantaggio, una decontribuzione del 30% per tutti lavoratori, edeciso un taglio contributi da versare”. “Ancora un altro passo, continuiamo a investire nelle ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Eccallà... anche stavolta una tonnellata di marchette. Sempre peggio. Decreto Agosto, ecco le novità in arrivo… - Agenzia_Ansa : #Fase3, il nuovo #dpcm sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre: lo ha annunciato il premier @GiuseppeConteIT… - Agenzia_Ansa : 'Capisco i giovani che hanno desiderio di #movide ma bisogna muoversi in modo responsabile. In gioco c'è la salute… - ilgiornale : Vaccino italiano: via libera ai test sull’uomo all'ospedale Spallanzani di Roma. Si stanno reclutando 90 volontari.… - moriggi : RT @borghi_claudio: Eccallà... anche stavolta una tonnellata di marchette. Sempre peggio. Decreto Agosto, ecco le novità in arrivo https:… -