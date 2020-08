Covid, Spadafora: "Impianti aperti al pubblico? Forse decideranno i presidenti di Regione" (Di venerdì 7 agosto 2020) Potrebbe essere affidata ai vari presidenti delle Regioni la decisione di riaprire parzialmente al pubblico gli Impianti sportivi. Lo ha affermato Vincenzo Spadafora al termine di una videoconferenza,... Leggi su quotidiano

Roma, 7 agosto 2020 - Potrebbe essere affidata ai vari Presidenti delle Regioni la decisione di riaprire parzialmente al pubblico gli impianti sportivi. Lo ha affermato Vincenzo Spadafora al termine d ...

Errani e Kontaveit dimenticano i protocolli anti-Covid e regalano il polsino ai tifosi

Troppe cose sono cambiate nel Tour WTA alla ripresa delle gare dopo la pausa per pandemia. Non solo gli stadi mezzi vuoti e le mascherine obbligatorie, ma tante altre piccole abitudini che le tenniste ...

