Arriva Dirty Dancing 3: nel cast anche l’attrice che interpretò Baby. “Sarà il film romantico e nostalgico che i fan aspettano” (Di venerdì 7 agosto 2020) 218 milioni di dollari al botteghino, un Oscar, un Golden Globe e generazioni di ragazze che provano ricreare la celebra coreografia con il ‘salto’: Dirty Dancing torna al cinema con il suo terzo capitolo. E torna anche Jennifer Grey, l’attrice che ha interpretato Frances Houseman, meglio nota come Baby, la protagonista innamorata del suo insegnante di ballo. La casa di produzione Lionsgate ha confermato quello che è stato definito “il segreto peggio custodito di Hollywood” tramite il ceo Jon Feltheimer. “Sarà il film romantico e nostalgico che i fan stavano aspettando”, ha detto in un’intervista a Deadline. Poi ha fornito alcuni dettagli sulla produzione: sarà diretto da Jonathan Levine, prodotto da ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Arriva Dirty Dancing 3: nel cast anche l’attrice che interpretò Baby. “Sarà il film romantico e nostalgico che i fa… - RegalinoV : Jennifer Grey sarà la protagonista del sequel di “Dirty Dancing”: “Il film che i fan aspettano da molto”… - badtasteit : 'Uno dei segreti peggio custoditi di Hollywood'. Arriva il sequel di #DirtyDancing. Curiosi? - dituttounpop : Nuovo mese, nuovi titoli in arrivo: vediamo le novità di agosto su @NetflixIT con la quinta stagione di #Lucifer, l… - Ni_Matsu : RT @musicassetta: ora tutti su una zattera in mezzo al mare aspettando l’onda gigantesca (che arriva) che ci porta in alto, in un progressi… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Dirty Jennifer Grey in un nuovo film sul ballo: arriva il sequel di Dirty Dancing? BadTaste.it Cinema Jennifer Grey sarà protagonista del sequel di "Dirty Dancing": "Il film che i fan hanno aspettato a lungo"

Dopo i rumor girati nelle ultime settimane, arriva la conferma che Jennifer Grey sarà la protagonista e la produttrice esecutiva del sequel di "Dirty Dancing". La conferma è arrivata dal CEO di Lionsg ...

Il sequel di Dirty Dancing si farà!

L’iconico film anni Ottanta, Dirty Dancing, avrà un sequel! In questo secondo capitolo del franchise ci sarà anche la star del film originale, Jennifer Grey. Dopo settimane di rumor, il CEO della Lion ...

Dopo i rumor girati nelle ultime settimane, arriva la conferma che Jennifer Grey sarà la protagonista e la produttrice esecutiva del sequel di "Dirty Dancing". La conferma è arrivata dal CEO di Lionsg ...L’iconico film anni Ottanta, Dirty Dancing, avrà un sequel! In questo secondo capitolo del franchise ci sarà anche la star del film originale, Jennifer Grey. Dopo settimane di rumor, il CEO della Lion ...