Virus, pubblicati i verbali segreti del Cts. Assalto “on line” al sito della Fondazione Einaudi (Di giovedì 6 agosto 2020) Il sito della Fondazione Luigi Einaudi letteralmente preso d’Assalto dopo la pubblicazione, questa mattina, dei verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico. Si tratta delle valutazioni di scienziati e virologi successivamente poste a base dei Dpcm governativi per l’emergenza CoronaVirus in Italia. I verbali pubblicati sono relativi alle riunioni del 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile. A farne richiesta, il presidente della Fondazione Giuseppe Benedetto. Ieri sera il governo ha dato il via libera alla loro desecretazione. «Abbiamo consegnato i verbali del Cts a chi ne ha fatto richiesta», ha confermato il ministro Roberto ... Leggi su secoloditalia

Sono stati pubblicati dalla Fondazione Luigi Einaudi i verbali desecretati del Comitato tecnico scientifico posti a base dei Dpcm sul Coronavirus. Il Governo ha deciso di lasciar cadere il segreto di.

