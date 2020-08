Uccide l’amante, 5 anni dopo il prete lo convince a confessare l’omicidio (Di giovedì 6 agosto 2020) È stato Damiano Torrente, 46 anni, ad Uccidere Ruxandra Vesco (detta Alessandra), 30enne scomparsa dal 2015 e di cui è stato ritrovato il cadavere gettato in un dirupo sul Monte Pellegrino. L’uomo aveva confessato l’omicidio ad un prete, che lo avrebbe convinto ad andare dalla polizia. La confessione dopo il percorso spirituale L’uomo ha confessato l’omicidio a 4 anni di distanza al termine di un percorso di fede che lo ha portato a ravvedersi su quanto accaduto ed a decidere di confessare le sue colpe. Damiano Torrente e Ruxandra Vesco erano diventati amanti dopo che lui l’aveva conosciuta per caso, quando lei era stata cacciata di casa da suo marito. I due cominciarono ad avere una relazione sentimentale e ... Leggi su thesocialpost

