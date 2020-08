Trattativa Autostrade-governo, schiaffo di Atlantia a Conte (Di giovedì 6 agosto 2020) Regna un assordante silenzio dalle parti del ministero delle Infrastrutture e di Cassa depositi e prestiti. Nessuna reazione dopo che Atlantia ha lanciato il guanto di sfida al Conte 2 sull'ingarbugliata vicenda di Autostrade per l'Italia e che vede un braccio di ferro tra i Benetton e il governo e che già dura da due anni. Una prova di forza alimentata soprattutto da “fumus persecutionis” pentastellato e che sta prosciugando le casse di Aspi con perdite milionarie, e una serie di tonfi in Borsa come quello di ieri. E così, a ciel sereno, è arrivato un tuono che ha scosso Palazzo Chigi: i Benetton hanno deciso di vendere Aspi al miglior offerente, mettendola in sostanza sul mercato. Niente più quindi prelazione per lo Stato, di conseguenza Cdp sarà uno dei tanti potenziali ... Leggi su ilfogliettone

