Temptation Island: incendio nel resort del reality, trovata lettera minatoria (Di giovedì 6 agosto 2020) Attimi di paura nel resort in Sardegna, storica sede di Temptation Island: un'auto ha preso fuoco nel piazzale dell'albergo, sul posto è stata trovata una lettera minatoria. incendio nel resort Is Morus Relais che ospita Temptation Island. La struttura dell'Albergo non ha subito danni, sul posto è stata trovata una lettera minatoria con minacce ai proprietari. Erano quasi le sei del mattino quando gli ospiti dell'Is Morus Relais sono stati svegliati dagli allarmi antincendio, nel piazzale dell'albergo un'auto dei proprietari è stata data alle fiamme che hanno coinvolto anche la veranda della sala congressi. I vigili del fuoco sono ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Incendio al villaggio di «Temptation Island», l'Is Morus Relais Corriere della Sera Incendio in hotel Santa Margherita: è doloso

L’incendio che è divampato durante la scorsa notte all’hotel Is Morus di Pula è di origine dolosa: l’incendiario ha lasciato sul posto una lettera minatoria ai titolari dell’albergo, conosciuto per vi ...

